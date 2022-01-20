رئيسي وبوتن يبحثان مستجدات المنطقة والعلاقات الثنائة/ 19 وفاة جديدة بكورونا

الرئيس الايراني: التعاون مع روسيا في سوريا يمكن أن يكون أساساً للعلاقات في كثير من المجالات الأخرى

أكد الرئيس الايراني حجة الاسلام ابراهيم رئيسي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رغبة طهران في توسيع علاقاتها مع موسكو وتوقيع عدد من الاتفاقيات من شأنها تنمية اقتصاد البلدين مشيراً إلى انه "لدينا تجربة جيدة في التعاون مع روسيا في سوريا لمكافحة الارهاب ويمكن أن تكون أساساً لتعاون أوسع".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، التقى اليوم الأربعاء، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته الأولى لموسكو؛ تلبيةً للدعوة الموجهة من روسيا، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأقليمية والدولية.

وقال الرئيس الايراني خلال اللقاء :"لدينا تجربة جيدة للغاية في التعاون مع روسيا في سوريا، وهذا تعاون في مكافحة الإرهاب في المنطقة، في الجمهورية العربية السورية. هذه التجربة الجيدة للغاية يمكن أن تهيئ لنا الشروط المسبقة لتطبيق هذه التجربة في كثير من المجالات الأخرى"...

ضمن محادثات رفع الحظر؛ كبار مفاوضي الجمهورية الإسلامية وروسيا والصين يجتمعون في فيينا

عقدكبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية وروسيا والصين اجتماع ثلاثياً اليوم الأربعاء في فندق كوبورغ بفيينا، بينما تدخل محادثات فيينا مرحلة جديدة منذ الاثنين مع عودة رؤساء الوفود المفاوضة الإيرانية والدول الأوروبية الثلاث.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع الثلاثي لكبار مفاوضي الجمهورية الإسلامية وروسيا والصين عقد في فندق كوبورغ بفيينا مساء اليوم الأربعاء.

وكانت قد عُقد الليلة الماضية اجتماعاً لكبار المفاوضين من إيران والدول الأوروبية الثلاث وممثل الاتحاد الأوروبي بحضور عدد من الخبراء في فندق كوبورغ بفيينا.

وبحسب التقرير، فقد دخلت محادثات فيينا مرحلة جديدة منذ الاثنين مع عودة رؤساء الوفود المفاوضة الإيرانية والدول الأوروبية الثلاث.

عبداللهيان: إيران وروسيا اتفقتا على رسم خارطة طريق طويلة المدى

غرّد وزير الخارجية الايراني؛ الذي يرافق حجة الاسلام ابراهيم رئيسي في زيارته لموسكو، اليوم الأربعاء عبر حسابه على تويتر، مؤكداً أن الفصل الجديد من العلاقات الايرانية الروسية سيشهد تعاون ممتاز، مشيراً إلى ان الرئيسان اتفقا على رسم خارطة طريق طويلة المدى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني، حسين أميرعبداللهيان، بيّن في تغريدة له على "تويتر" أنه وخلال اللقاء المهم والودي والطويل بين الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي وفلاديمر بوتين في الكرملين، قد اتخذت العلاقات بين طهران وموسكو مسارا جديدا ومتنوعا ومتسارعا.

وأشار إلى أنه وخلال الفصل الجديد من العلاقات سيكون هناك تعاون ممتاز، حيث اتفق الرئيسان على رسم خارطة طريق طويلة المدى.

وأكد وزير الخارجية الإيرانية في تغريدته أن عالم المستقبل إنما يدور حول التعددية.

الصحة الإيرانية: تسجيل 4060 إصابة و 19 وفاة جديدة بكورونا

صرحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي في إيران، أنه تم تسجيل 4060 إصابة و 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 6 ملايين و 71 ألفا و 217 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي بما يتعلق بكورونا: "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 4060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 231 ألفا و 909 إصابات مؤكدة.

وأشار تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 71 ألفا و 217 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأعلن التقرير عن تسجيل 19 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 الفا و 132 حالة وفاة.

/انتهى/