تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين و 73 ألف شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 4658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 236 ألفا و 567 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 345 شخصا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 1247 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 73 ألفا و 412 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 20 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 الفا و 152 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 435 ألفا و 3 اشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 420 ألفا و 305 اشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 13 مليونا و832 ألفا و 500 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 127 مليونا و 687 ألفا و 808 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 43 مليونا و 773 ألفا و 358 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس./انتهى/