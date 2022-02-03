تسجيل 61 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين و121 الف شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 37 الفا و 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 483 الفا و 799 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1981 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 1945 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 121 الفا و 353 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 61 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 ألفا و 624 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 992 الفا و 230 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 54 مليونا و 370 ألفا و 250 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 18 مليونا و 774 ألفا و 788 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 134 مليونا و 137 ألفا و 268 جرعة./انتهى/