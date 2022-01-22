تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 3503 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 245 ألفا و 346 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 426 شخصا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 1216 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 78 ألفا و24 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 30 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 الفا و 202 حالة وفاة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 43 مليونا و 953 ألفا و 611 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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