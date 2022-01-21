تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 5276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 241 ألفا و 843 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 383 شخصا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 1228 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 75 ألفا و 730شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 20 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 الفا و 172 حالة وفاة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 43 مليونا و 865 ألفا و 395 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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