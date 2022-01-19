تسجيل 4060 إصابة و 19 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي بما يتعلق بكورونا: "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 4060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 231 ألفا و 909 إصابات مؤكدة.

وأشار تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 71 ألفا و 217 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأعلن التقرير عن تسجيل 19 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 الفا و 132 حالة وفاة.

هذا وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 404 آلاف و 946 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 334 ألفا و 908 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 13 مليونا و 476 ألفا و 916 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 127 مليونا و 216 ألفا و 770 جرعة.

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