منتخب ايران لكرة اليد للسيدات يحلّ في المركز الثاني بعد اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في المباراة التي جرت عصر الثلاثاء في اطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية لنهائيات كاس آسيا بكرة اليد للسيدات حققت ايران الفوز على سوريا بنتيجة 38-19 لتحل في المركز الثاني بعد اليابان.

وكانت ايران قد فازت في مبارياتها السابقة على الكويت 38-11 وفلسطين 52-9 والاردن 28-22 وخسرت امام اليابان 20-23 .

وتاهلت من المجموعة الاولى كوريا الجنوبية وكازاخستان.

وستلتقي ايران مع كوريا الجنوبية فيما تلتقي اليابان مع كازاخستان في الدور نصف النهائي للبطولة يوم الخميس فيما تجري المباراتان النهائية وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت القادم.

يذكر ان المنتخبات الاربعة المتاهلة الى الدور نصف النهائي اضافة الى المنتخب الذي يحل في المركز الخامس في بطولة آسيا، تتاهل الى نهائيات بطولة كاس العالم في اسبانيا.

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