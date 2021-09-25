منتخب إيران لكرة القدم للسيدات يحجز بطاقة التأهل إلى تصفيات كأس آسيا 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى منتخب إيران، السبت، نظيره الأردني في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية للسيدات.

وتغلب المنتخب الإيراني لكرة القدم على الأردن 4-2 بركلات الترجيح حيث حجز بطاقة التأهل إلى تصفيات كأس آسيا 2022 التي ستستضيفها الهند.

وكان يتصدر المنتخبان قائمة المجموعة، بعدما فاز الأردن على بنجلاديش بخماسية نظيفة، وهي ذات النتيجة التي فاز بها بها إيران على ذات المنتخب.

وبحسب نظام وتعليمات التصفيات، فإن الفائز في المباراة تأهل مباشرة للنهائيات في الهند، بعد حسم بطاقة التأهل، على اعتبار أن بطل كل مجموعة يتأهل فقط.

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