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١٩‏/١٠‏/٢٠٢١, ٩:٥٧ ص

برصيد 7 ميداليات ذهبية؛

سيدات إيران يحرزن لقب بطولة التايكوندو الدولية المفتوحة

سيدات إيران يحرزن لقب بطولة التايكوندو الدولية المفتوحة

اختتمت الجولة الثالثة من منافسات التايكواندو الدولية المفتوحة في طهران بإحراز السيدات الإيرانيات لقب البطولة برصيد 7 ميداليات وفضية بمجموع نقاط 931.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أحرز منتخب سيدات ايران للتايكواندو لقب النسخة الثالثة من بطولة كأس آسيا المفتوحة في طهران، برصيد 7 ذهبيات مساء الاثنين.

وشارك في منافسات السيدات التي انطلقت الاحد الفائت، 138 لاعبة من الاردن وافغانستان وباكستان وروسيا والهند وايران والعراق.

ونال منتخب ايران المركز الاول برصيد 7 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبمجموع 931 نقطة، تلاه نظيره الروسي بذهبية وأخرى فضية و187 نقطة، وجاء الهند ثالثا ببرونزيتين و57 نقطة.

وحل بالمركز الرابع الى السابع كل من المنتخبات : الاردن ( برونزية و26 نقطة) وافغانستان ( صفر ميدالية و5 نقاط) وباكستان ( صفر ميدالية و نقطتان) والعراق (صفر ميدالية ونقطتان).

/انتهى/

رمز الخبر 1919030
https://ar.mehrnews.com/news/1919030/

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