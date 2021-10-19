سيدات إيران يحرزن لقب بطولة التايكوندو الدولية المفتوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أحرز منتخب سيدات ايران للتايكواندو لقب النسخة الثالثة من بطولة كأس آسيا المفتوحة في طهران، برصيد 7 ذهبيات مساء الاثنين.

وشارك في منافسات السيدات التي انطلقت الاحد الفائت، 138 لاعبة من الاردن وافغانستان وباكستان وروسيا والهند وايران والعراق.

ونال منتخب ايران المركز الاول برصيد 7 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبمجموع 931 نقطة، تلاه نظيره الروسي بذهبية وأخرى فضية و187 نقطة، وجاء الهند ثالثا ببرونزيتين و57 نقطة.

وحل بالمركز الرابع الى السابع كل من المنتخبات : الاردن ( برونزية و26 نقطة) وافغانستان ( صفر ميدالية و5 نقاط) وباكستان ( صفر ميدالية و نقطتان) والعراق (صفر ميدالية ونقطتان).

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