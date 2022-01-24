بارقة أمل جديدة للتخلص من مرض السكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت نيلوفر حسن نجاد وهي صيدلانية ايرانية: "إن "بايوداياب" عقار يستخدم عن طريق الفم للتحكم في جلوكوز الدم، والى جانب المصابين بالنوع الاول والثاني من مرض السكري يمكن للحوامل اللواتي يصبن بسكر الحمل استخدامه بعد استشارة الطبيب".

وقال محمود مقتدايي وهو صاحب شركة إنتاج أدوية: "سنويا ننتج اكثر من ثلاثة الاف طن من البكتيريا ما يساعدنا على انتاج ثلاثة اضعاف من هذا الدواء بعد سد حاجة البلاد على الصعيد الداخلي".

وأظهر العلاج نتيجة سريعة وقوية لدى المرضى في عدة اتجاهات تشمل التحكم بنسبة السكر في الدم عبر تحسين وظائف خلايا البنكرياس، وبالتالي سوف يسهل الحصول على تحكم أفضل في عملية التمثيل الغذائي، مع التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين وظائف الكبد والامعاء لديهم.

وقال الاخصائي في الجهاز الهضمي، رامين طلائي:"من المعروف ارتباط مرض السكري بأمراض الامعاء اذ أن المصابين عادتا ما يعانون من الام في البطن والامساك وفقدان الشهية وما شابه ذلك وأن التحكم بنسبة السكري تخفف من هذه الاعراض المعوية".

وتنتج إيران اليوم 97٪ من الأدوية التي تسد حاجات البلاد الداخلية الى جانب التصدير، ومن الادوية الأكثر مبيعاً عددياً تلك التي تستخدم لتخفيض السكر في الدم اذ تحتل ايران المرتبة الثامنة عالميا من حيث معدل الاصابات بداء السكري.

وقد يحمس النتائج المبهرة التي حققها الدواء الجديد، العلماء للتقدم في هذا الاتجاه الطبي الفريد والذي يحتمل ان يكون نقطة تحول لمرضی السكري.

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