التغييرات في صفوف الفريق الأمريكي المفاوض يرجع الى شهر قبل الآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتشرت منذ يوم أمس أنباء عن خلافات وتغيير عدد أعضاء الفريق المفاوض الأمريكي في فيينا، ولكن حسب المصادر المطلعة ان هذه الخلافات ومغادرة عدد من أعضاء الوفد الامريكي ليس جديد ويعود لشهر ديسمبر(أوائل الجولة السابعة من المحادثات).

وهدف الولايات المتحدة من نشر هذا الخبر في الوقت الحالي هو مجرد لعبة إعلامية، ولم يطرأ أي تغيير على سياستها برفع العقوبات الجائرة عن بلادنا.

وعلى الرغم من الاعتراف بفشل عقوباتهم غير القانونية والقمعية ضد الشعب الإيراني، لم يتخذ الأمريكيون حتى الآن أي خطوات إيجابية لإثبات حسن نيتهم. كما إنهم يسعون للتغطية على تقاعسهم ببساطة عن طريق إثارة قضايا هامشية في الفضاء الإعلامي.

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