استمرار المشاورات المكثفة لاستكمال مسودة نص الاتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المحادثات تبدأ عادة يوميا باجتماع بين كبير المفاوضين الإيرانيين وممثل الاتحاد الأوروبي، تليها اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف. المفاوضون مشغولون هذه الأيام بصياغة مسودة نص الاتفاق، وكذلك اتخاذ قرار بشأن بعض القضايا الخلافية.

وقال كبير المفاوضين الصينيين يوم أمس إنه خلال اليومين الماضيين، اجتمعت الوفود بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية لتذليل الخلافات حول الحظر والضمانات والتحقق.

وقال وانغ كوان، ردا على سؤال لإرنا حول الضمانات التي تطالب بها إيران : أعتقد أن مطالب إيران معقولة ومشروعة، نحن نحاول ترجمتها إلى نص. وبدات الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 مع التركيز على الغاء الحظر، في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي.

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