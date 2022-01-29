بعد عجزه عن مواجهتهم .."بينت" يهدد سكان النقب بجدار حديدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بينيت خلال مقابلات صحفية أجراها يوم أمس، "إنه يوجد عدم قدرة على حكم المواطنين العرب في النقب، مهددا بإقامة "جدار حديدي" ضدهم.

وأوضح "أنه في العشرين عاما الأخيرة فقدت إسرائيل بقدر كبير النقب، بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة"، مشيرا إلى أنه أوعز بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب، رغم المعارضة الشديدة لها من قبلهم، وزج مئات أفراد الشرطة الإسرائيلية من أجل قمع المعارضة هناك.

وأشار بينيت إلى أن حكومته ستلجأ لإقامة جدار حديد، في حال عجزت عن بسط سيطرتها على السكان هناك، معتبرا وجوهم يشكل تهديدا حقيقيا للكيان الصهيوني.

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