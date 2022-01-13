دعوات لمظاهرات وفعّاليات نصرة لأهل النقب المُحتّل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الحراكات الشبابية والأحزاب والحركات الوطنية في أراضي 48 الفلسطينيين، دعت للمشاركة في تظاهرات ونشاطات، اليوم الخميس وغدا الجمعة، نصرة للعرب في النقب، واحتجاجا على ما تتعرض له قرية الأطرش، من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.

وناشدت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، العرب الفلسطينيين بالمشاركة في المظاهرة الشعبية، اليوم الخميس الساعة الثالثة عصرا على مفرق سعوة - الأطرش.

وبالإضافة إلى المظاهرة على مفرق سعوة - الأطرش، تنظم تظاهرات اليوم تحت عنوان "لن نترك النقب وحيدا" في جامعة تل أبيب، الساعة الواحدة ظهرا، وفي كفر كنا - منطقة العين، الساعة السادسة والنصف مساء، وفي معهد التخنيون - بوابة حيفا، الساعة السابعة مساء، وفي مدخل أم الفحم، الجمعة الساعة الرابعة عصرا.

وفي مدينة رهط، دعت اللجنة الشعبية والقوى الوطنية أهالي المدينة للحشد والمشاركة في المظاهرة التي تنظمها لجنة التوجيه في سعوة – الأطرش، اليوم.

ودعا "حراك المطرح الشبابي" في جامعة بئر السبع جموع الطلاب للحشد والمشاركة في المظاهرة الشعبية.

وفي قرية اللقية، دعا ناشطون سياسيون للحشد والمشاركة في تظاهرة ستنظم، اليوم الساعة السابعة والنصف مساء، احتجاجا على ما تتعرض له أراضي قرية الأطرش من تحريش وتجريف واعتداءات واعتقالات منذ أيام.

المصدر: موقع عرب 48

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