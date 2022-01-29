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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٥:٥٩ م

الخزعلي

الكيان الصهيوني متواجد في ثلاث محافظات عراقية

الكيان الصهيوني متواجد في ثلاث محافظات عراقية

كشف الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، عن وجود مخططات شريرة للمخابرات البريطانية ضد العراق، مشيراً الى وجود الكيان الصهيوني في ثلاث محافظات عراقية وتورط جهة سياسية ببيع النفط له.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ الخزعلي، قال خلال المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر، ان الإطار التنسيقي يدرك بوضوح خطورة المشروع الذي يحاك خارج العراق.

واضاف: "ما يجري من مخططات تريد السوء والشر للبلد مخططات مخابراتية تقف خلفها بريطانيا والجميع يعلم ما تقوم به الإمارات من دور سيء في المنطقة عامة والعراق تحديدا".

وتابع: "هناك من يبذل الجهود بأساليب متعددة لإثارة الفتن بين الأطراف"، مؤكدا انه ليس لفصائل المقاومة علاقة بالاستهداف الذي شهدته المنطقة الخضراء.

وأردف ان الكيان الصهيوني موجود في بغداد والأنبار وأربيل بمسميات مختلفة، مبيناً ان أحد الأطراف السياسية المشاركة في المناصب الجديدة مازال يبيع نفط العراق لإسرائيل./انتهى/

رمز الخبر 1921528
https://ar.mehrnews.com/news/1921528/

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