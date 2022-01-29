الكيان الصهيوني متواجد في ثلاث محافظات عراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ الخزعلي، قال خلال المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر، ان الإطار التنسيقي يدرك بوضوح خطورة المشروع الذي يحاك خارج العراق.

واضاف: "ما يجري من مخططات تريد السوء والشر للبلد مخططات مخابراتية تقف خلفها بريطانيا والجميع يعلم ما تقوم به الإمارات من دور سيء في المنطقة عامة والعراق تحديدا".

وتابع: "هناك من يبذل الجهود بأساليب متعددة لإثارة الفتن بين الأطراف"، مؤكدا انه ليس لفصائل المقاومة علاقة بالاستهداف الذي شهدته المنطقة الخضراء.

وأردف ان الكيان الصهيوني موجود في بغداد والأنبار وأربيل بمسميات مختلفة، مبيناً ان أحد الأطراف السياسية المشاركة في المناصب الجديدة مازال يبيع نفط العراق لإسرائيل./انتهى/