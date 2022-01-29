الرئيس الايراني يهنئ نظيره الكازاخستاني بالذكرى السنوية للعلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، اية الله السيد ابراهيم رئيسي، اسل اليوم برقيتي تهنئية إلى نظيره الكازاخي ورئيس المجلس الوطني الكازاخي، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران وكازاخستان.

وأشار الرئيس الايراني، في برقيته إلى نور سلطان نظرباييف، زعيم الأمة ورئيس المجلس الوطني لجمهورية كازاخستان، إلى الموقف الإيجابية والحيادية لهذا البلد في حل القضية النووية لإيران وقال انه على ثقة من تواصل العلاقات بين البلدين بالارادة والجهود المتبادلة بما يخدم شعبي البلدين وضمان وتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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