مبيعات النفط الايراني نمت 40 بالمئة/تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

المدير شركة النفط الايرانية: مبيعات النفط الايراني نمت 40 بالمئة

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية يوم السبت عن نمو مبيعات النفط 40 بالمئة رغم العقوبات، بالإضافة إلى تضاعف مبيعات مكثفات الغاز عدة مرات.

ثلاثين عاماً من العلاقات الطيبة؛ الرئيس الايراني يهنئ نظيره الكازاخستاني بالذكرى السنوية للعلاقات بين البلدين

ارسل الرئيس الايراني اية الله السيد ابراهيم رئيسي، برقيتي تهنئة الى نظيره الكازاخي ورئيس المجلس الوطني الكازاخي، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران وكازاخستان.

اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: مبارة ايران والإمارات ستقام بدون حضور الجماهير

اعلنت اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة جائحة كورونا أن مباراة المنتخبين الوطنيين الايراني والاماراتي لكرة القدم ستقام بدون حضور المتفرجين.

انطلاق المعرض الدولي الخامس عشر للسياحة لمدة اربعة أيام في طهران

افتتح المعرض الدولي الخامس عشر للسياحة والمعرض الخامس والثلاثون للحرف اليدوية، بحضور وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايرانية في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية.

في فترة 21 مارس حتى20 يناير 2022؛ حجم التجارة الخارجية الايرانية تجاوزت 80 مليارات دولار

أعلنت وزارة الاقتصاد الايرانیة أن التجارة الخارجية للبلاد سجلت 133 مليون طن بقيمة 80.236 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار2021 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2022.

الخارجية الايرانية؛ إيران تدين الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده استهداف مطار بغداد الدولي بالصواریخ واعتبر ذلك بانه ياتي في مسار زعزعة امن واستقرار العراق.

الصحة الإيرانية: تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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