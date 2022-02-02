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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٨:٥١ ص

في مرقد الامام الخميني (ره)؛

الرئيس الايراني يجدد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية

الرئيس الايراني يجدد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية

زار الرئيس الايراني وأعضاء مجلس الوزراء مرقد الإمام الخميني (ره) ومراقد الشهداء لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وأعضاء مجلس الوزراء صباح اليوم (الأربعاء) تضامنا مع أيام عشرة الفجر، مرقد الإمام الخميني (ره) وبعد اقامة الصلاة وقراءة القرآن الكريم اخلدوا ذكرى الإمام الراحل (ره) والشهداء.

وايضا زار الرئيس الايراني وأعضاء مجلس الوزراء قبور الشهداء بهشتي ورجائي وباهنر وشهداء حادثة 28 يونيو 1981، وايضا الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة وطلب من الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة وعلوّ الدرجة وشفاعة الأنبياء والأولياء والأوصياء.

/انتهى/

رمز الخبر 1921609
https://ar.mehrnews.com/news/1921609/

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