الرئيس الايراني يهنئ الشعب الجزائري بالذكرى السنوية للثورة الجزائرية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه هنأ الرئيس الإيراني آية الله رئيسي في رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون حلول ذکری الثورة الشعبیة الجزائریة التی حررت اجزاء من البلد و أعرب عن أمله بتوسیع العلاقات الثنائیة فی جمیع المجالات في ظل التعاملات و العلاقات المناسبه بین البلدین.

وفي وقت سابق ايضا هنا وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان في رسالة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الحكومة والشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 68 لانطلاق الثورة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقال أمير عبد اللهيان في هذه الرسالة: أتمنى أن نرى بفضل الجهود الحثيثة لمسؤولي البلدين تنمية العلاقات وتطورها والتعاون الثنائي في كافة المجالات الدولية والإقليمية.

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