القوات اليمنية تعلن عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم القوات اليمنية، العميد يحيى سريع على حسابه في "تويتر"،: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع(سكان إيغل) Scan Eagle أمريكية الصنع، بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس السبت في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب".

وفي وقت سابق من يوم أمس تمكنت القوة الصاروخية اليمنية من إستهداف تجمع كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ بالستي وكانت الإصابة دقيقة نتج عن الإستهداف مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة وتدمير عدد من الآليات.

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