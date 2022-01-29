الجيش اليمني يعلن عن تحريره لعدة مناطق حدودية مع نجران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية، عرض مشاهد لعملية عسكرية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران توجت بتحرير مساحة تقدر بــ 163 كم مربع.

ويعتبر معسكر "طيبة" مركزًا رئيسًا لعمليات المحور الشمالي في المنطقة العسكرية السادسة التابعة لقوات عبد ربه منصور هادي والمدعومة سعوديًا، ويضمّ مقار ثلاثة ألوية من حرس الحدود.

وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من تحرير سلسلة تلال الربعة ومعسكر طيبة الاسم الاستراتيجي وسلسلة تلال القذاميل وتلال القهرة والحوار والرّملية السوداء وسلسلة جبال الأمهور، واعادت السيطرة على مساحات واسعة في جبهة الأجاشر الحدودية مع نجران في عملية عسكرية واسعة، حررت من خلالها مساحة تقدر بـ163 كليو مترًا مربعًا في صحراء الأجاشر الحدودية.

وصادر الجيش واللجان عدد كبير من الأسلحة والمدرعات والآليات العسكرية، وأطاح بعددٍ من القوات التابعة للتحالف السعودي، وقد حاولت قوات التحالف الزحف لاستعادة ما خسرته لكن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من صدّ تلك الزحوفات المسنودة بغارات جوية مكثفة./انتهى/