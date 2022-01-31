القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية 'إعصار اليمن الثالثة' في العمق الاماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العميد يحيى سريع في بيان اليوم الاثنين، أن عملية إعصار اليمن الثالثة ضربت أهدافا نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار الباليستية، وأهدافا حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد3.

وأشار أن الإمارات ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا.

وحذر بيان القوات المسلحة مجددا، المواطنين والمقيمين والشركات في دويلة الإمارات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم.. لافتاً إلى أن القوات المسلحة مستمرة في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار والله على ما نقول شهيد.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

“أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير”

صدق الله العظيم

بعون الله تعالى نفذت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً (إعصار اليمن الثالثة) استهدفت عمقَ دويلةِ العدوِ الإماراتي وعلى النحو التالي :

ضربُ أهدافٍ نوعية وهامة في إمارةِ أبوظبي بعددٍ من صواريخ ذو الفقار الباليستية

ضربُ أهدافٍ حساسةٍ في إمارةِ دبي بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع صماد 3

وقد حققتِ العمليةُ بعون الله أهدافَها بنجاح …

إن القواتِ المسلحةَ تؤكدُ أن دويلةَ العدوِ الإماراتي ستظلُ غيرَ آمنةٍ طالما استمرت أدواتُ العدوِ الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شنِ العدوانِ على شعبنا وبلدنا.

وعليهِ فإنها تجددُ تحذيرَها للمواطنينَ والمقيمينَ والشركاتِ بالابتعادِ عن المقراتِ والمنشآتِ الحيويةِ كونَها عرضةً للاستهدافِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ.

إن القواتِ المسلحةَ لن تقفَ مكتوفةَ الأيدي وهي ترى شعبَ اليمنِ العظيمِ يعاني من ويلاتِ الحصارِ الخانقِ وترتكبُ في حقّهِ المزيدُ من الجرائمِ العدوانيةِ

وأنها بعونِ اللهِ عز وجل مستمرةٌ في الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ حتى يتوقفَ العدوانُ ويرفعَ الحصارَ واللهُ على ما نقول شهيد

قال تعالى

“ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامَنا وانصرنا على القومِ الكافرين”

صدق الله العظيم

عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

/انتهى/