قائد الثورة الإسلامية يشيد بانجازات الجمهورية الاسلامية رغم الحظر المفروض عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل صباح اليوم سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مجموعة من المنتجين والمسؤولين الاقتصاديين والصناعيين الايرانيين في حسينية الإمام الخميني(ره) .

وصرح سماحة قائد الثورة ان من اهم فوائد هذا الاجتماع ان يسمع مسؤولو الدولة مشاكل والعقبات في مسار المنتجين من لسان الناشطين الاقتصاديين. مضيفا يجب على المسؤولين الاقتصاديين ان يضعون اولا، خطة إستراتيجية للصناعة بأكملها في البلاد وخاصة بعض الصناعات، وثانياً، الإدارة المركزية والتوجيه.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية انا لا أوافق على انخراط المسؤولين الحكوميين والجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية، لكنني أتفق مع توجيهاتهم وإشرافهم ومساعدتهم.

وتابع القول انه كان هدف الأعداء في الحرب انهيار الاقتصاد الإيراني، ليضعون الشعب من خلال الانهيار الاقتصادي في مواجهة لنظام الجمهورية الإسلامية. ومن خلال تدمير الاقتصاد الإيراني ينفذون نواياهم السياسية الخبيثة.

واردف قائد الثورة: الحمد لله لدينا أمثلة وشركات ناجحة لم تنتظر رفع الحظر، أكرر دائما أنه يجب لايرهن اقتصاد البلد وأنشطته الاقتصادية بشروط وتعتمد على قضية ليست بايدينا، نوظف جميع جهودنا لتلبية احتياجاتنا، والحمد لله لدينا قدرات جيدة جدا في هذا المجال.

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