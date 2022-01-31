قائد الثورة يشيد بانجازات إيران رغم الحظر المفروض/تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا

في حسينية الإمام الخميني(ره)؛ قائد الثورة الإسلامية يشيد بانجازات الجمهورية الاسلامية رغم الحظر المفروض عليها

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية مجموعة من المنتجين والمسؤولين الاقتصاديين والصناعيين الايرانيين في حسينية الامام الخميني(ره) .

خلال اتصال هاتفي أجراه ماكرون؛ رئيسي يشدد على رفع العقوبات والتحقق منه ومنح ضمانة اساسية للاتفاق

قال الرئيس الايراني ان في عملية المفاوضات، أظهرت إيران استعدادها للتوصل إلى اتفاق وأي جهود من جانب الطرف الآخر في هذا الصدد يجب أن يشمل رفع العقوبات والتحقق منه ومنح ضمانة اساسية للاتفاق.

في مراسم الـ 39 لتكريم الشهيد حسن باقري؛ العميد فدوي: الولايات المتحدة تسعی لتشكيل قوة رادعة ضد إيران

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يسعون لتشكيل قوة تكون رادعة ضد إيران".

خلال برقية؛ امير عبد اللهيان يهنئ نظيره الصيني بحلول عيد الربيع ورأس السنة لديهم

ارسل وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان برقية إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، هنأه فيها بقدوم الربيع الصيني ورأس السنة الجديدة، متمنيا خلالها التوفيق والازدهار للصين حكومةً وشعباً.

خلال لقائه مستشاري وزير الخارجية الايراني؛ المبعوث الأممي لدى اليمن يشيد بمساعي ايران لإحلال السلام في المنطقة

اجرى مستشاري وزير خارجية إيران للشؤون السياسية الخاصة،يوم الأحد مباحثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، عبر الفيديو كونفرنس، تناولت سبل حل الكارثة الإنسانية في اليمن.

في سويسرا؛ إيران تفوز بميداليتين ذهبيتين في كأس العالم لتسلق الجليد

فاز الرياضي الإيراني، محمد رضا صفدريان، الميدالية الذهبية في مسابقة "combine" في كأس العالم لتسلق الجليد في منطقة ساس في السويسرية.

الصحة الإيرانية: تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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