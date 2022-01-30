تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد الى 132 الف و424 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 21 الاف و 996 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و344 الف و179 شخصا.

وأضافت أن الفا و 404 أشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و102 الفا و 290 شخصا لغاية الآن.

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