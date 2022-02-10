تسجيل 130 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين و238 الف شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الخميس الى 133 الف و294 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 33 الفا و 681 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و730 الف 608 اشخاص. وأضافت أن 3 الاف و 97 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و238 الفا و 83 شخصا لغاية الآن./انتهى/