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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٤:٠٦ م

انقسام بين الجمهوريين في أمريكا بشأن أوكرانيا

انقسام بين الجمهوريين في أمريكا بشأن أوكرانيا

عبّر عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، مات روزنديل، عن الجدل الراهن بين أميركا وروسيا بشأن أوكرانيا قائلاً "بصرف النظر عن ادعاءات الصقور "من الحزبين في الكونغرس" فإن سفك الدماء الأميركية وتبديد ثرواتنا في أوكرانيا لا يصب في صميم مصالحنا القومية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أن إدعاءات "تدخل روسيا في أوكرانيا لا يشكل تهديداً حاسماً لأمن الشعب الأميركي".

وسانده عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، توم مالينوسكي، الذي أوضح أن تدفق مطالب الناخبين في الدائره الانتخابية طالبه بـ "تأييد مواقف روسيا المنطقية".

يشار إلى أن زعيم كتلة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أعرب مؤخراً عن تأييده للرئيس بايدن الذي "يمضي قدماً في الطريق الصحيح" لردع العدوان الروسي.

هذا وتحدثت وسائل إعلام أميركية منذ أيام أن الخلافات تتزايد بين واشنطن وكييف بشأن خطر "تعرّض أوكرانيا للتدخل من جانب روسيا"، وفق زعم الغرب.

وأشار موقع "بوليتيكو" إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي دق ناقوس الخطر بشأن "حرب محتملة مع روسيا، غيّر الآن موقفه، وهو يقلّل خطورة الوضع".

وصعّد المسؤولون الأميركيون مؤخراً تحذيراتهم بشأن احتمال شن روسيا هجوماً على أوكرانيا، وأمرت وزارة الخارجية أقرباء موظفي السفارة الأميركية في أوكرانيا بمغادرة البلاد.

ونفت روسيا مراراً الادعاءات الغربية بشأن استعدادها لهذا الهجوم المزعوم. ويُصرّ الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذّرة من أنّ حشداً عسكرياً روسياً هائلاً عند حدود روسيا الغربية يتأهب لشن عمليات في أوكرانيا".

/انتهى/

رمز الخبر 1921550
https://ar.mehrnews.com/news/1921550/

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