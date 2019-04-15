موسكو تساعد فنزويلا بالتحقيق في الهجمات الإلكترونية عليها

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "نقدم كل المساعدة اللازمة للأصدقاء الفنزويليين، وتفيد المعلومات المتوفرة لدى حكومة فنزويلا الشرعية برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو، وكذلك المعلومات الواردة من مصادر موثوقة أخرى، بأن قطاع الكهرباء الفنزويلي تعرض لهجمة سبرانية من الخارج في الـ7 من مارس".

وأشار سيرومولوتوف إلى أن الاعتداء استهدف منظومة محطات توزيع الطاقة الفنزويلية وأن المعدات والأجهزة المستخدمة في المحطات الفنزويلية المستهدفة، مصنوعة في إحدى الدول الغربية، مما سهّل معرفة سبل اختراقها.

وقبل أيام كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن أن بلاده تواجه يوميا بين هجمتين وأربع على شبكات نقل الطاقة الكهربائية، وتضطر لمعالجتها.