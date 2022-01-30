الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال الإمارات رئيس كيان الاحتلال على أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة الجهاد الإسلامي، أدانت اليوم في بيان لها، استقبال دولة الإمارات العربية، رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على أراضيها، مؤكدةً أن استقبال ما وصفتهم بـ"رؤوس الارهاب والتطرف" هو تدنيس للأرض العربية، ومحاولة لفرض وجود الاحتلال الباطل وقبوله في المنطقة العربية، ولكن هيهات لكل المطبعين والمستبدين الذين يسيرون في طريق معاكس لإرادة شعوب الأمة وتطلعاتها.

وبيّنت أنه مهما بلغ مستوى تحالف العار مع العدو سيبقى الإيمان بزواله الحتمي أقوى وأصدق من سراب تلك التحالفات والعلاقات الباطلة معه.

وأوضحت أنه في الوقت الذي يتصاعد فيه الاٍرهاب الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، تستقبل أبو ظبي أحد عتاة التطرّف والارهاب اليهودي، اسحق هرتسوغ، لتعزيز تحالف التطبيع الذي يتجاور كل المحرمات ويمثل ردة عن الثوابت القومية والإسلامية.

والتقى رئيس كيان الاحتلال الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي، في إطار العلاقات التطبيعية بين البلدين./انتهى/