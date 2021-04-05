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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٢١ ص

تدشين حملة لمقاطعة الإمارات إزاء مواقفها التطبيعية مع كيان الاحتلال

تدشين حملة لمقاطعة الإمارات إزاء مواقفها التطبيعية مع كيان الاحتلال

نشرت مجموعة "مقاطعة الإمارات" بيانا يحث على المشاركة في حملة ضد التطبيع مع الإحتلال، هي الثانية من نوعها، وذلك للتعبير عن الغضب من موقف أبو ظبي تجاه القضية الفلسطينية والقدس المحتلة تحديدا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يعتزم الناشطون تدشين الحملة ظهر اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، بعد "نجاح" حملتهم الأولى نهاية العام الماضي.

وجاء في البيان: هنالك "محاولات جادة ومساع حثيثة في المنطقة العربية والإسلامية من أجل الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب، والتطبيع معه ودعمه بكل أشكال الدعم غير المسبوق، وخصوصا الدعم الاقتصادي".

وأضاف البيان أن ذلك يتم من خلال "ضخ المليارات له، وفتح باب الاستثمار والسياحة معه، وترويج بضائعه ومنتجاته بين العرب والمسلمين".

ولفت البيان بشكل خاص إلى "غزو" لتمور من الاحتلال الإسرائيلي للأسواق العربية مؤخرا، بإشراف إماراتي، وبشكل مباشر من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

اليوم الإثنين: تدشين حملة لمقاطعة الإمارات إزاء مواقفها التطبيعية

اليوم الإثنين: تدشين حملة لمقاطعة الإمارات إزاء مواقفها التطبيعية

رمز الخبر 1913250

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