وزير خارجية تركيا يزور الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت قناة "كان" العبرية، أنه "من المتوقع أن يزور وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو الأسبوع المقبل الكيان الصهيوني لبحث عودة سفراء البلدين بعد الأزمة السياسية بين الجانبين".

وأشارت القناة، إلى ان هذه الزيارة تعد أول زيارة علنية لشخصية تركية رفيعة المستوى بعد زيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتركيا في مارس الماضي.

ويشار إلى أن رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أنقرة في 6 مارس 2022 وهو اول رئيس يزور الأراضي التركية منذ عام 2003، وناقش رئيس الكيان مع نظيره رئيس تركيا رجب طيب أردوغان "العلاقات الثنائية وإمكانية تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

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