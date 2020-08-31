رواد "تويتر" إماراتيون يستهجنون وصول طائرة الكيان الصهيوني اليوم إلى الإمارات

وقد جاء في تغريدة بالحساب الرسمي للكاتب و الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي الأخصائي والمستشار بالإرشاد التربوي، وعلم النفس التربوي التطبيقي، "وصول طائرة #الكيان_الصهيوني اليوم إلى #الإمارات هي خيانة لدستور و شعب دولة الإمارات. الذي يتسبب اليوم بتدنيس أرض الإمارات هو مسؤول عن خسائر كبرى ستجنيها دولتنا جراء هذا الغدر بالقضية الفلسطينية. اللهم عليك بالمطبعين المجرمين. إرفعوا أيديكم بالدعاء عليهم. #التطبيع_خيانة".

كما وصفت جنان المرزوقي، وصول طائرة الكيان الصهيوني اليوم إلى الإمارات بأنه "يوم عار في تاريخ الإمارات وكل الدول العربية المشاركة في التطبيع !! إنا لله وإنا إليه راجعون !!".

تعليق حماس على "رحلة التطبيع" بين الإمارات والإحتلال

هذا وقد ذكرت حركة حماس في بيان ما يلي: "يصر حكام أبو ظبي على الاستمرار في خطيئة التطبيع بتوقيع اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، ومن خلال الترجمة العملية لتنفيذ رحلة "رسمية" من "تل أبيب" باتجاه أبو ظبي، عبر الأجواء السعودية، والتي تأتي في ظل تصاعد الجرائم الصهيونية التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وفي ظل تعزيز الاستيطان وسرقة الأرض تنفيذا لمخطط الضم والتهجير، وتشديد الحصار الظالم والتصعيد العسكري المستمر على قطاع غزة الصامد".

وذكرت ان هذه الزيارة تشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وتكريسا للاحتلال، وخيانة لمقاومة الشعب، وتآمرا على نضاله، وشددت على ان "إصرار حكام الإمارات لن يغير اتجاه التاريخ، ولن يصنع الوجود والقبول للاحتلال في وعي الشعوب، ولن يحرف البوصلة، وسيبقى خيار إنهاء الاحتلال البغيض وتحقيق حرية فلسطين خيارا استراتيجيا مجمعا عليه، ولن يفلح في تزييف وعي الشعوب العربية عامة، وشعب الإمارات خاصة تجاه الموقف من العدو الصهيوني المركزي".

فيما قالت: "إننا نحذر من الاستمرار في هذا الطريق وتداعياته على الأمن القومي العربي، والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ونطالب حكام أبو ظبي بالتراجع الفوري عن هذه الاتفاقية المشينة، كما نطالب الشعوب العربية وكل قواها السياسية والثقافية باتخاذ مواقف عملية في التصدي لهذه المؤامرة، وعمل كل ما يلزم لاستعادة الدور القومي في الدفاع عن فلسطين وعروبتها"./انتهى/