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١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:١٣ م

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة في البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة في البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدف سفينة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، محققة إصابة مباشرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، اعلن في بيان متلفز اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة استهدفت سفينة "Anadolu S" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وحققت إصابة دقيقة بفضل الله.

وأوضح أن عملية الاستهداف جاءت نتيجة عدم استجابة السفينة لتحذيرات القوات المسلحة اليمنية، ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه، مشددة عزمها على مواصلة استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان.

رمز الخبر 1950981

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