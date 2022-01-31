أميرعبد اللهيان يعرب عن ارتياحه للعلاقات الثنائية الإيجابية مع الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، مع تمنياته بالصحة خلال اصابته بفيروس كورونا، بانه سيزور نيودلهي في اقرب فرصة ممكنة.

وأعرب عن ارتياحه للعلاقات الإيجابية بين الجانبين ومضيفا انه خلال لقاء حضوري سيناقش القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية أفغانستان والتطورات الإقليمية ومحادثات فيينا.

ومن جانبه شكر وزير الخارجية الهندي نظيره الإيراني على الاتصال ورحب بزيارة وزير الخارجية الايراني إلى نيودلهي.

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