امير عبداللهيان: لم تجر أي محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم وزيرالخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان لرئيس وأعضاء هيئة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي تقريراً عن عملية التفاوض في المجالات الأربعة وهي رفع العقوبات والالتزامات النووية والحصول على الضمانات والتحقق.

وشرح وزير الخارجية الجهود الجادة التي يبذلها كبير المفاوضين علي باقري والمبادرات التي اقترحتها الجمهورية الإسلامية الايرانية وفريق المفاوض، مضيفا: "إن إرادة طهران للتوصل إلى اتفاق جيد ومستقر وموثوق به أمر مؤكد".

وشدد أمير عبد اللهيان على أنه حتى الآن لم يجر أي حوار مباشر بين فريقي التفاوض في الجمهورية الإسلامية الايرانية والولايات المتحدة، قائلاً: "التعليقات الفنية للجانبين تتم من خلال مذكرات مكتوبة غير رسمية وبتوسط من منسق الاتحاد الأوروبي".

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