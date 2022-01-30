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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٥:٥٩ م

خلال برقية؛

عبد اللهيان يهنئ نظيره الصيني بحلول عيد الربيع ورأس السنة لديهم

عبد اللهيان يهنئ نظيره الصيني بحلول عيد الربيع ورأس السنة لديهم

ارسل وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان برقية إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، هنأه فيها بقدوم الربيع الصيني ورأس السنة الجديدة، متمنيا خلالها التوفيق والازدهار للصين حكومةً وشعباً.

وأفادة وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، ارسل برقية إلى عضو مجلس الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية،وانغ يي، هنأه فيها بقدوم عيد الربيع الصيني ورأس السنة الجديدة.

وجاء في رسالة عبداللهيان: " أني مسرور جداً لأنه اتيح لي فرصة اللقاء وإجراء محادثات بناءة معك غداة عيد الربيع، مع صديق قديم في مدينة فوشي الجميلة"، مضيفا: "إنني على ثقة من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة ستكون منصة جيدة لتطوير شراكة استراتيجية شاملة بين إيران والصين في الخمسين سنة الثانية من العلاقات الدبلوماسية"./انتهى/

رمز الخبر 1921552
https://ar.mehrnews.com/news/1921552/

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