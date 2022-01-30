عبد اللهيان يهنئ نظيره الصيني بحلول عيد الربيع ورأس السنة لديهم

وأفادة وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، ارسل برقية إلى عضو مجلس الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية،وانغ يي، هنأه فيها بقدوم عيد الربيع الصيني ورأس السنة الجديدة.

وجاء في رسالة عبداللهيان: " أني مسرور جداً لأنه اتيح لي فرصة اللقاء وإجراء محادثات بناءة معك غداة عيد الربيع، مع صديق قديم في مدينة فوشي الجميلة"، مضيفا: "إنني على ثقة من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة ستكون منصة جيدة لتطوير شراكة استراتيجية شاملة بين إيران والصين في الخمسين سنة الثانية من العلاقات الدبلوماسية"./انتهى/