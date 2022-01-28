وزير الخارجية الايراني يناقش نظيره الاذربيجاني اخر التطورات الثنائية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الاذربيجاني جيهون بيرموف تطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتطورات في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الايراني في هذا الحديث إلى لقاء رئيسي البلدين وكذلك زيارة وزير الطرق الايراني إلى باكو وزيارة وزير دفاع جمهورية أذربيجان إلى إيران، واصفا انها تدل على متانة العلاقات بين الجارتين.

ونقل أمير عبد اللهيان تحيات فخامة الرئيس الايراني إلى الرئيس الأذربيجاني، ونقل دعوة الرئيس الايراني لنظيره الاذربيجاني لزيارة ايران.

كما تطرق وزير الخارجية الايراني إلى الاتفاقيات والمشاريع التنموية المشتركة واتفاقيات التعاون الأخرى بين البلدين وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن.

وأشاد أمير عبد اللهيان بتعاون الحكومة الأذربيجانية في نقل عدد كبير من الإيرانيين المسجونين في أذربيجان إلى إيران معربا عن أمله في أن تعقد لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين في باكو قريبا.

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان، دعا وزير خارجية بلادنا أيضًا إلى تسهيل وتسريع إصدار التأشيرات بين البلدين، خاصة للطلاب ورجال الأعمال الإيرانيين.

كما أشار أمير عبد اللهيان إلى الزيارة المرتقبة لمجموعة الصداقة البرلمانية لدينا إلى باكو، وأعرب عن أمله في أن يتطور التعاون بين برلماني البلدين ويتوسع بالتوازي مع التعاون في المجالات الأخرى.

ومن جانبه أعرب وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف عن ارتياحه لتطور التعاون بين البلدين في الأشهر الأخيرة، وأعلن عن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.

كما رحب باقتراح وزير خارجيتنا وأعلن استعداده لعقد لجنة قنصلية مشتركة للبلدين في باكو.

ورحب وزير خارجية جمهورية أذربيجان بدعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران، وأعرب عن أمله في أن يزور إيران في المستقبل القريب.

كما أشار إلى اجتماع الرئيسين في نوفمبر وشدد على ضرورة دفع وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين وتنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة بين البلدين.

ووصف بيراموف الاجتماع الأخير بين الرئيسين في عشق آباد بالتاريخي ونقل تحيات فخامة الرئيس الأذربيجاني إلى السيد رئيسي.

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