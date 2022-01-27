إيران تتأهل للمونديال بفوزها على العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضمنت إيران تأهلها رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعد فوزها على العراق (1-0)، مساء اليوم لخميس في طهران، وذلك ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

على ستاد "أزادي" سجل لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (48)، ليبلغ "تيم ملي" النهائيات الثالثة تواليا والسادسة في تاريخه بعد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018. وبهدف "مهدي طارمي"، حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزا 1-0 على العراق ليتأهل إلى المونديال للمرة السادسة.

ولعب للمنتخب الايراني في هذه المباراة، امير عابدزاده، شجاع خليل زاده، محمد حسين كنعاني زادكان، اميد نور افكن، صادق محرمي، سعيد عزت اللهى، وحيد أميري، علي قلي زاده، وسامان قدوس، وعلي رضا جهانبخش ومهدي طارمي.

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