قيادي في حركة الجهاد الاسلامي يشيد بموقف مهندسة كويتية انسحبت من معرض اكسبو دبي رفضاً للتطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي في الجهاد الاسلامي داوود شهاب في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" مرة أخرى تقدم دولة الكويت الشقيقة نموذجاً جديداً في رفض التطبيع، فقد قررت المهندسة الكويتية والمخترعة العالمية جنان الشهاب الانسحاب من المشاركة في معرض "اكسبو دبي" كتعبير عن رفضها لفعاليات التطبيع مع العدو الصهيوني، التي يقيمها المعرض.

وأشاد شهاب، بهذا الموقف القومي الشجاع للمهندسة الكويتية التي تسجل اسمها في سجل الشرف العربي، معبرة بذلك عن التزامها بثوابت الأمة وقضاياها.

وحيا شهاب، الكويت وشبابها وشعبها.

وكانت المهندسة الكويتية والمخترعة العالمية جنان الشهاب، أعلنت إلغاء مشاركتها رسمياً في معرض "إكسبو دبي"، رفضاً للتطبيع.

وجاء قرار الشهاب، الذي أعلنته اليوم الثلاثاء، بعد أن نشر حساب المعرض إعلاناً على حسابه في إنستغرام قال فيه: "لنحتفل مع إسرائيل".

وردّت الشهاب على إعلان المعرض بالترويج للاحتلال، بإلغاء متابعتها وإعلان انسحابها من المؤتمر.

وقبل أيام، انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس، محمد العوضي، من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما، المقامة في ‫دبي.

يشار إلى أن البرلمان الكويتي أعلن في مايو 2021 الموافقة على “تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل"، وإجراء تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع.

/انتهى/