"طالبان" تعيد فتح بعض الجامعات الرسمية أمام الفتيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت المسؤولون إلى أن قلة من الطالبات حضرن إلى الصفوف حيث سيتم الفصل بين الجنسين.

وتعد حقوق المرأة، وبشكل خاص في مجال التعليم، من أبرز القضايا العالقة بين حكومة "طالبان" والمجتمع الدولي.

وبرغم إعادة فتح المدارس الابتدائية، لا تزال تلك الثانوية والجامعات الرسمية مغلقة أمام الفتيات في غالبية المحافظات منذ عودة حركة "طالبان" إلى الحكم في أغسطس مع إتمام انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

ومنذ عودتها فرضت حركة "طالبان"، قيودا على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها بين 1996 و2001 حين أطاح بها الغزو الأمريكي.

وقال مسؤولون، في حكومة "طالبان": "أعيد فتح الجامعات الرسمية الأربعاء في ست ولايات هي لغمان وننغرهار وقندهار ونمروز وهلمند وفرح.

ومن المفترض أن تفتح الجامعات في باقي المحافظات في وقت لاحق الشهر الحالي. وسبق للجامعات الخاصة أن فتحت أبوابها واعتمدت سياسة الفصل بين الجنسين.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الثلاثاء، قرار إعادة فتح الجامعات الحكومية بـ"المهم جدا".

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