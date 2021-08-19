الصين: حركة "طالبان" توجه إشارات إيجابية إلى العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية اليوم الخميس بأن وانغ، في مكالمة هاتفية أجراها أمس مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، قال إن حركة طالبان وجهت "إشارات إيجابية إلى العالم"، بما في ذلك تعهداتها بضمان أمن البعثات الدبلوماسية في كابل والإعلان عن استعدادها لإقامة العلاقات مع الدول الأخرى.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الوضع في أفغانستان انقلب رأسا على عقب على وجه السرعة والتطورات المستقبلية تتوقف على السياسات التي ستنتهجها "طالبان".

وقال وانغ إن تصريحات "طالبان" عن إمكانية تشكيل حكومة شاملة جديدة ووعودها بوضع حد لإنتاج المخدرات "تحدد الاتجاه الصحيح"، مضيفا أنه يتوقع أن تتحول وعود الحركة إلى سياسات وخطوات محددة على أرض الواقع.

وشدد الوزير الصيني على أن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان يتيح لشعب هذا البلد فرصة لتقرير مصيره بنفسه، لافتا إلى ضرورة أن تقطع "طالبان" علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية وتتخذ خطوات للقضاء عليها في أراضي البلاد.

وحذر وانغ من أن السبيل للمضي قدما نحو استعادة السلام في أفغانستان سيكون وعرا، داعيا المجتمع الدولي إلى تشجيع كافة الأطراف الأفغانية على التعاون بشكل متضامن في هذا الصدد.

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