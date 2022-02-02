الكيان الصهيوني يباشر حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قوات الاحتلال الصهيوني شنت لليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم الأربعاء في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال في الضفة 13 فلسطينياً خلال حملة مداهمات شملت محافظة الخليل وبلدة زعترة شرق بيت لحم، وبلدة صيدا شمال طولكرم.

وشملت الحملة بلدتيْ سلواد وكفر عين في رام الله، حيث تصدّى الفلسطينيون لاعتداءات جنود الاحتلال الذين اضْطروا إلى الاختباء.

وتصدّى مقاومون فلسطينيون بالنيران لاعتداءات قوات الاحتلال في نابلس وجنين، وأطلق المقاومين النار فجراً باتجاه هذه القوات خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في نابلس من أجل تأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وأطلق مقاومون النار باتجاه جنود الاحتلال في بلدة كفر راعي بقضاء جنين، وقد دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية جنوب غرب جنين ونفّذ عملية إنزال جوي في سهل بلدة كفر راعي وقرية الرامة، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة.

وسبق حملة الاعتقالات هذه حملة اخرى شنتها قوات الاحتلال أمس الثلاثاء، حيث نفّذت حملةَ اعتقالاتٍ طالت 35 فلسطينياً من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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