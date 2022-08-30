عملية نابلس دليل واضح على أن المقاومة في تصاعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: "إن هذه العملية تؤكد أن الضفة الغربية على صفيح ساخن وأن أرضها لا يمكن أن تكون مستباحة من العدو الصهيوني.

وتابع المدلل:"إن دخول المستوطنين إلى أراضي الضفة الغربية وخاصة نابلس وجنين لن يكون نزهة للاحتلال، وستكلف العدو الكثير من الخسائر".

وأضاف :"هذه العملية تؤكد أن المقاومة في الضفة الغربية حية، موضحاً أنه بالرغم من الاقتحامات والاغتيالات في الضفة الغربية إلا أن الاحتلال لم يستطع أن يوقف أمواج المقاومة في الضفة". ولفت المدلل إلى أن المقاومة الفلسطينية ولادة، ولا يمكن للمقاومة في الضفة أن تهدأ طالما الاحتلال يرتكب الجرائم بشكل يومي ضد أهل الضفة.

وفي تعليقه على محاصرة أحد بيوت المقاومين في نابلس، شدد المدلل على أن عملية قبر يوسف تدلل على أنه لن يستطيع الاحتلال أن يكسر إرادة المقاومين أو أن يفت في عضدهم وهم الذين يتصدون للاحتلال بكل جرأة.

ويقوم مقاومون من كتائب "سرايا القدس" المنتشرة في الضفة المحتلة بعمليات إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز، وسيارات المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الضفة؛ ما يوقع في صفوفهم إصابات وقتلى.

واعترف الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء 30/8/2022 ، بإصابة مستوطنين إصابة أحدهما خطيرة بعد إطلاق مقاومين من كتيبة نابلس النار صوب المقتحمين لقبر يوسف فجر اليوم.

وكان قد حاول خمسة مستوطنين، في مركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية، اقتحام منطقة قبر يوسف، وبعد وصول المستوطنين إلى المنطقة أطلق مقاومون النار نحو المركبة، مما أجبر المستوطنين على ترك مركبتهم، واختبأوا لعدة دقائق في شارع قريب قرب قبر يوسف، حتى وصلت قوة عسكرية ونقلتهم إلى نقطة عسكرية قريبة، ثم نقل المصابين إلى المستشفيات.

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