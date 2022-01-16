قوات الاحتلال تعتقل 100 فلسطيني في النقب وتغلق طريق جنين - نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت إذاعة "كان" الصهيونية، اليوم الأحد، أنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين جراء الاحتجاجات التي شهدتها منطقة النقب المحتل للتنديد بأعمال التجريف في أراضيهم، بلغ أكثر من 100 معتقل، بينهم أطفال. وأشارت الإذاعة الصهيونية، إلى أنّ محكمة الاحتلال مددت فترة اعتقال أكثر من 50 منهم، فيما أطلقت سراح الباقين مقابل الحبس المنزلي. وأُصيب عددٌ من الشبان الفلسطينيين واُعتقل آخرون خلال عمليات دهم شنّتْها قوات الاحتلال في النقب.

وتتواصل عمليات تصدّي الشبان في النقب لاعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني ولا سيما في قرى تل السبع وشقيب السلام، وفرّق كيان الاحتلال المتظاهرين الفلسطينيين في تل سبع الذين رموا المفرقعات والزجاجات نحو قوات الاحتلال. وقبل أيام، ومع استمرار تصدي أهل النقب للاعتداءات الصهيونية، الميادين أونلاين حاورت ناشطين من فلسطين والعالم العربي، عبر حسابها في "إنستغرام"، للحديث عن الهبّة في النقب.

** المقاومة تتصدى والاحتلال يشّن حملة اعتقالات

تصدى مقاومون فلسطينيون، الليلة الماضية لاعتداءات قوات الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية. واشتبك المقاومون بالأسلحة الرشاشة مع هذه القوات عند بؤرة "افيتار" الاستيطانية على قمة الجبل ما دفع الاحتلال إلى تعزيز وجوده في المكان بعد إطلاقه وابلاً من القنابل المضيئة في المنطقة وقد استقبل أهالي بلدة بيتا دويّ الاشتباكات بالتكبيرات والتهليلات والهُتافات الداعمة. للمقاومة.

كما وشنّت قوات الاحتلال حملة مداهماتٍ في عددٍ من مناطق الضفة من بينها بيت لحم حيث اعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم أسرى محررون. ومن بين المعتقلين 4 من مخيم الدهيشة، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في الجبهة الشعبية حسام رزة من غرب نابلس، والأسير المحرر إياد طقاطقة من بيت فجار.

** الاحتلال يعيد إغلاق طريق جنين – نابلس

أعادت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة الناقورة، قرب مستوطنة "شافي شمرون"، شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إنّ "قوات الاحتلال أعادت إغلاق البوابة، التي تشكل منفذاً رئيسياً للمواطنين الذين يتنقلون بين محافظتي جنين ونابلس، بعد تمكن الأهالي من فتحها، في وقتٍ لاحق". وأضاف أنّ "قوات الاحتلال استدعت المزيد من جنودها في محيط البوابة"./انتهى/

المصدر: الميادين