الخزعلی یدعو جميع المقاومین في العالم لمساندة فصائل المقاومة الفلسطینیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مانصه: "وسط صمت دولي وعالمي مريب، يواصل كيان الإحتلال الصهيوني الغاصب، مجازره وجرائمه الوحشية، ضد أبناء شعبنا العربي المسلم في فلسطين المحتلة، ونحن إذ ندرك أن عبـارات الإدانـة والإستنكار لن تؤثر في السلوك الإرهابي الذي يمارسه الصهاينة، والذي تجسد بشكل فاضح في الإنتهاكات العدوانية بمخيم ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلـة خلال الأيام الماضية، فإننا نوجة دعوتنا إلى المقاومين الأحرار والشرفاء في كل بقاع العالم، إلى مساندة فصائل المقاومة الفلسطينية، وتقديم كل أشكال الدعم لها، حتـى تحرير كامل التراب الفلسطيني من دنس الإحتلال الصهيوني".

وأضاف: "كما ندعو المنظمات الإسلامية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى اتخاذ مواقف حازمة تتناسب مع العناوين التي تحملها، وأن لا تدس رأسها في التراب فتسكت عن هذه المجازر والجرائم المروعة، تاركة لإرهاب دول الإستكبار والحكومات المطبعة فرصة النيل من جهاد المقاومين وتضحياتهم الكبيرة".

وختم بالقول:" الخلود للشهداء، والفخر والنصر للمقاومة ورجالها،والذل والعار للصهاينة والمطبعين.ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

المصدر: العهد نيوز

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