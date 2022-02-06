حماس ترحب بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رحبت اليوم الأحد، بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل المنظمة.

ودعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم في تصريح له اليوم الأحد اللجنة المكلّفة ببحث هذا الموضوع إلى الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.

وثمن الناطق باسم حركة حماس مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحرّكت ضد تمرير قرار منح الاحتلال صفة "مراقب"، وهو ما يؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة.

وكانت قمة الاتحاد الأفريقي علقت قرار منح صفة مراقب لـ "إسرائيل" وشكلّت لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر./انتهى/