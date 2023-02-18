طرد الوفد الصهیونی من القمة الإفريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتتحت، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية".

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية أفادت بأن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقا إلى إسرائيل لحضور افتتاح القمة، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب إفريقيا.

كما كشفت مصادر أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي من إسرائيل ستكون على جدول أعمال القمة العادية.

المصدر: RT+ وكالات

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