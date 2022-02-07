عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا “الأقصى” من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا “تلمودية” عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة حول “الهيكل” المزعوم، فيما حاول مستوطن استفزاز المصلين من خلال تصويرهم.

كما استدعت قوات الاحتلال المرابـطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خويص الأسبوع الماضي، وسلمتها قرارا بمنعها من دخول المسجد الأقصى حتى الصيف المقبل.

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