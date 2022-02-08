تسجيل 114 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 38 الفا و757 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاثنین لغاية اليوم الثلاثاء، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و657 الفا و842 شخصا.

وأضافت: أن الفين و 224 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و191 الفا و 746شخصا من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.

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