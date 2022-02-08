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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:١٥ م

وزارة الصحة الايرانية:

تسجيل 114 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 114 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن 114وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء الى 133 الفا و 48حالة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 38 الفا و757 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاثنین لغاية اليوم الثلاثاء، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و657 الفا و842 شخصا.

وأضافت: أن الفين و 224 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و191 الفا و 746شخصا من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.

/انتهی/

رمز الخبر 1921774
https://ar.mehrnews.com/news/1921774/

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