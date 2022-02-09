تسجيل 116 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 39 الفا و85 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم الاربعاء، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و696 الفا و927 شخصا.

وأضافت: أن الفين و 853 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و215 الفا و909 شخصا من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.

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